Een echte boerenzoon bouwt zijn vaders tractor na in Farming Simulator

Op de groene middelbare school waar Bas naartoe ging, waren niet Call of Duty of Fifa de populairste games in de klas, maar Farming Simulator. Op het mbo loonwerk, waar hij nu eerstejaars is, speelt ‘9 van de 10’ het spel.

Een spel als GTA V vindt Bas meer voor ‘stadsmensen’. Soms speelt hij het zelf ook wel, maar hij vindt het te vrijblijvend, meer ‘de ganzenbord onder de games’. Farming Simulator is serieuzer, dat is volgens Bas ook de aantrekkingskracht ervan. ‘Je bouwt een boerenbedrijf van de grond af op. Je houdt paarden, verbouwt gewassen en langzaam breid je zo het bedrijf uit. Na school verdeel ik taken met vrienden op ons virtuele boerenbedrijf, net als in het echte leven.’

Het begon voor Bas allemaal toen hij een jaar of 8 was, toen een knecht van zijn vader hem over Farming Simulator vertelde. ‘Die knecht zei: ‘Ik kan je laten zien hoe je onze machines in het spel krijgt.’’ Het was Bas’ eerste aanraking met de duizenden door spelers gemaakte mods, die hij gratis voor het spel kon downloaden. ‘Dat was fantastisch.’

Waarom het uitmaakt of je in het spel met een Zwitserse of een Nederlandse trekker rijdt? ‘Ik wil het boerenleven zo realistisch mogelijk maken. In Duitsland en Zwitserland mag je mest bijvoorbeeld over land spuiten, dat is in Nederland verboden. We gebruiken machines die mest dicht bij de grond verspreiden, met slangetjes. Als ik in Farming Simulator ga bemesten, wil ik dat doen zoals mijn vader dat nu doet en hoe ik het later zelf ook ga doen.’