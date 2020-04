Een afscheid in zeven minuten op de begraafplaats van Madrid

Volgens Bajaña kwam het bij begrafenissen zelden voor dat er minder dan tien of twaalf familieleden kwamen. ‘En soms stond de hele parkeerplaats vol’, zegt hij. Hoe anders is het nu. Soms is er helemaal niemand om een dode te begraven. ‘Ik heb meegemaakt’, zegt de priester, ‘dat hier om één uur nabestaanden stonden, en dat ik ze moest zeggen dat hun familielid om half elf al aan de beurt was geweest. Het ontbreekt aan organisatie. Daarnet was er iemand die twee weken geleden al is overleden. Maar de volgende kan zomaar een overlijdensgeval van deze week zijn.’

Carlos Bajaña doet wat hij kan. Hij praat extra langzaam, zich bewust van het gewicht van zijn taak. En dat geldt ook voor de andere priesters, waaronder José Luis Sáenz-Díez, die met zijn 74 jaar de nestor is in de kapel bij de begraafplaats. De mis leidt hij niet meer, maar dit werk blijft hij doen. En nu, zich bewust van het belang van de zegeningen, doet hij soms kleine aanpassingen aan een ritueel dat in twintig jaar tijd weinig variaties kende. ‘Ik laat de familie soms wijwater sprenkelen op de kist’, vertelt hij. ‘Zo kunnen ze toch nog iets doen.’