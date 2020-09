Drama in nachtclub zit altijd in Voiculescu’s gedachten en daarom is hij nu verkiesbaar

In de kern draait de documentaire om één van de grootste politieke crises in Roemenië van de laatste decennia. Op de avond van 30 oktober 2015 ging er iets gruwelijk mis bij een concert van rockband Goodbye to Gravity. Het concert in nachtclub Colectiv sloot af met vuurwerk, het dak vatte vlam, en omdat er geen nooduitgangen waren, verbrandden veel bezoekers levend. 27 mensen, overwegend twintigers, kwamen om.

De grootste ramp moest toen nog komen. Bestuurders en artsen bluften dat de brandwondenzorg in Roemenië tiptop was, ‘zo goed als in Duitsland’. Het vervoeren van de gewonden naar (beter uitgeruste) ziekenhuizen in Oostenrijk of België vonden ze niet nodig. In werkelijkheid liepen tientallen slachtoffers in hun ziekenhuisbedden bacteriële infecties op. Infecties die prima voorkomen hadden kunnen worden als de ziekenhuizen gedesinfecteerd waren.

Onderzoeksjournalisten ontdekten hoe dat zat: om meer winst te maken, had fabrikant Hexi Pharma de werkzame stof in de desinfecteermiddelen verdund tot eentiende van de norm. Kort daarop reed de bedrijfseigenaar zich dood tegen een boom. Door de infecties klom het dodenaantal in de Colectiv-zaak naar 64 (of eigenlijk 65: een overlevende pleegde zelfmoord). Een schandaal was geboren. ‘Corruptie doodt’, scandeerden tienduizenden Roemenen die de weken daarna de straat op gingen.