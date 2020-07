Zullen de arena’s ooit weer vol zitten? Marco wijst erop dat de tauromaquia na het voetbal nog altijd de sport is die de meeste toeschouwers trekt in Spanje. Maar ook hij moet toegeven dat de toekomst van het stierenvechten onzeker is. ‘Op dit moment zitten we aan de bedelstaf’, zegt hij, ‘en van de regering hoeven we niet veel te verwachten.’ Eerder werd de (linkse) minister van Cultuur door stierenliefhebbers uitgemaakt voor ‘minister van Censuur’, omdat hij nooit over de stierengevechten sprak, terwijl die toch officieel tot het cultureel erfgoed behoren.

Dat Marco zich zorgen maakt, blijkt eens te meer aan het eind van het gesprek. ‘Wees niet anti-stierenvechten’, zegt hij tot twee keer toe, gevolgd door een hartstochtelijk pleidooi over ‘deze kunstvorm’. ‘Dit mag niet verloren gaan’, besluit hij. ‘Als het stierenvechten verdwijnt, is dat net zoiets als wanneer de film of het theater verdwijnt. Ook dit zijn verhalen, over een stier en een torero, waarbij alles op het spel staat, zelfs een mensenleven. En vergeet niet: als een stier erg dapper is, krijgt hij gratie, en wordt hij niet gedood. Dat gebeurt tegenwoordig steeds vaker.’