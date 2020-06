Fouaz Mahmoud, die tegenwoordig voor de trein zorgt, of wat daarvan over is, staat erop dat de foto daar blijft hangen, boven een illustratie over dieselmotoren in het Frans en Italiaans, gemaakt in een tijd dat Qamishli nog de poort was naar Europa. Om het huiselijk te maken, heeft hij treinbanken op betonblokken geschroefd. ‘Want dat is kunst.’

Fouaz is behalve spoorwegwerker namelijk ook acteur en regisseur. Hij verenigt meer ogenschijnlijke tegenstrijdigheden: zo is hij moslim, maar liet hij toch zijn kinderen dopen in een christelijke kerk. En hoewel Fouaz voorvechter is van de Koerdische zaak, vertelt hij niet zonder trots over een ontmoeting met president Bashar al-Assad na afloop van een toneelvoorstelling. In Syrië kan dit allemaal samengaan. Niemand is hier uit één stuk.

‘Je lijkt zo jong’, heeft Assad tegen hem gezegd. Fouaz mag dan 64 zijn, met springerig grijs haar, maar hij beweegt als een twintiger. Hij loopt de remise in, waar het puin van de luchtaanval nog steeds niet is opgeruimd en hop, met een sprong staat hij op de locomotief waar het allemaal om draait.