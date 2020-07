Deze kleine, kunstzinnige arthousegames moeten mee naar de camping

Arte, dat vanaf de jaren negentig kunstfilms- en documentaires uitzendt in heel Europa, probeert al jaren mee te draaien in het nieuwe mediatijdperk, natuurlijk ook omdat lineair tv-kijken op zijn retour is. Arte kwam al met onlinedocumentaires en zelfs virtual reality-projecten, en heeft nu het computerspel ontdekt. Een game is ‘een ideale manier om verdiepende verhalen over Europese cultuur te vertellen’, vinden ze zelf. En een game is, in de optiek van Arte, niet zozeer een spel maar ‘interactieve fictie’.

Neem het spel Vandals, uit 2018. In die game, uitgebracht voor de pc en de Nintendo Switch, moest de speler op in een aantal wereldsteden graffiti spuiten op onbewaakte plekken. De politie moest hij zien te ontwijken. Een leuk, strategisch spel, met een onderliggende boodschap. Vandals wilde de vraag stellen of graffiti nu vandalisme was of waarachtige kunst, en bleek een eerbetoon aan de vrijgevochten kunst. In de game zat bestaand spuitwerk verwerkt van twintig gerenommeerde graffiti-kunstenaars, en Vandals was feitelijk een documentaire over Europese straatkunst, maar dan verteld als een grootstedelijk avontuur waaraan de gamer zelf kon deelnemen.