Deze grote eigenaren bezitten onze schaarse grond

Voor deze lijst vroeg de Volkskrant bij het Kadaster de namen op van de 300 grootste grondeigenaren buiten de topografisch bepaalde bebouwde kom in Nederland. Grond in steden, zoals woonwijken en industriegebieden, is dus niet meegerekend. Wegen en water (waarvan de top-300 ruim 650 duizend hectare bezit) zijn ook uitgesloten.

Veel percelen hebben meerdere eigenaren. Het Kadaster heeft voor deze lijst de grond toegekend aan de eigenaar met het grootste aandeel. Er is alleen gekeken naar eigendom van grond. Gepachte grond is toegerekend aan de daadwerkelijke eigenaar en niet aan degene die de grond in (erf-)pacht mag gebruiken.

De rangorde is bepaald op basis van juridisch eigendom. Dat kan afwijken van het economisch eigendom van de grond. Particulieren in deze lijst kunnen namelijk via BV’s nog meer grond bezitten, maar dat bezit is door het Kadaster niet aan hun particuliere bezit te koppelen. Het grondbezit in deze lijst is indicatief, en kan door bovengenoemde factoren op details afwijken van het werkelijke bezit. Van de particulieren in de lijst heeft het Kadaster alleen de achternamen geleverd.



Tekst: Mac van Dinther, Marc van den Eerenbeemt, Serena Frijters, Tom Kreling, Mirjam Leunissen, Pieter Hotse Smit

Vormgeving: Titus Knegtel

Data: Serena Frijters

Site: Joris Heijkant

Productie: Mirjam Leunissen

Eindredactie: Corinne van Duin en Xander van Uffelen