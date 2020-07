Dit staat vast: het is allemaal begonnen met Operatie Vliegend Tapijt. Dat is de naam van een gewaagde internationale evacuatie uit oorlogsgebied in Syrië. Alles waar James Le Mesurier in uitblinkt, komt erin samen: militaire planning, ­diplomatieke onderhandelingen op het hoogste niveau en tot slot een koelbloedige uitvoering in het holst van de nacht op een normaal hermetisch gesloten grens in de Arabische wereld.

De Witte Helmen werken in oppositiegebied in Syrië. Ze redden slachtoffers van bombardementen die worden uitgevoerd door de luchtmacht van de Syrische president Bashar al-Assad en Rusland. Het maakt de reddingswerkers gehaat bij Assad. In handen van zijn geheime diensten wacht hun marteling en mogelijk de dood.

Maar Le Mesurier, die jaren diende in het Britse leger, laat zijn mensen niet aan hun lot over. Als Assad delen van Zuid-­Syrië herovert, is de tijd gekomen om de reddingswerkers zelf te redden.

In Operatie Vliegend Tapijt worden op 21 juli 2018 bijna honderd Witte Helmen en hun familieleden in één nacht geëvacueerd uit Syrië, langs de oprukkende troepen van Assad en cellen van Islamitische Staat, over de Golanhoogte naar evacuatiepunten Tom, Dick en Harry – vernoemd naar de tunnels in de waar­gebeurde ontsnappingsfilm The Great ­Escape.

Het Israëlische leger brengt de Witte Helmen in veiligheid langs de grens die normaal voor Syriërs gesloten blijft. Israël geeft de reddingswerkers, die figureren in een Oscarwinnende documentaire en al twee keer zijn voorgedragen voor de Nobelprijs voor de Vrede, vrije passage naar Jordanië, in afwachting van een nieuw leven in de westerse ­wereld.

‘Een absoluut buitengewone internationale reddingsoperatie’, zal Le Mesurier achteraf zeggen tegen het Amerikaanse maandblad Reader’s Digest.

Helaas kunnen minder Witte Helmen worden gered dan de bedoeling was. Zo kan het gebeuren dat 50 duizend dollar die Le Mesurier vier dagen voor de evacuatie uit de kas van Mayday in Istanbul heeft gehaald, voor een groot deel niet wordt uitgegeven.

En daarna is het geld verdwenen.

Een Britse accountant vraagt in het voorjaar van 2019 al om uitleg. Le Mesurier beweert dan dat de bankbiljetten zijn opgeborgen in een aparte kluis voor noodgevallen.

Maar de Nederlandse accountant heeft daar nu twijfels bij.

Dus is de vraag: waar is 50 duizend dollar gebleven?