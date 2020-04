De zeven zonden en zeven deugden in coronatijd

Medici in Wuhan speelde parten dat het politiek klimaat in China onder Xi Jinping repressiever is dan het sinds de dood van Mao in 1976 is geweest. Voor het eerst sinds bijna een halve eeuw wordt de toppositie in de Communistische Partij weer bekleed door iemand die zijn eigen onfeilbaarheid een persoonscultus waard acht. ­Superbia, ijdelheid, is door de eeuwen heen vaak de zonde der zonden genoemd, fons et origo, bron en oorsprong, in het vocabulaire van theologen. Bron en oorsprong van een angstcultuur die medisch specialisten in een dictatuur de mond snoert, is de ijdelheid van de dictator. Bron en oorsprong van het tegenhouden van betrouwbare informatie over de omvang van een epidemie en het verlagen van het officiële dodental, is precies dezelfde ijdelheid.