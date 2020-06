Het festival was failliet, eigenlijk al vóór de eerste bands bezit namen van het podium: driekwart van de bezoekers drong gratis binnen. Kralingen – de wieg van de Nederlandse festivalcultuur – bleef een eenmalige happening. En van de filminkomsten zag de organisatie (of beter: de curator) nooit ook maar een cent. Stamping Ground flopte in de Nederlandse bioscoop, maar ging wél de wereld rond, met bioscoopreleases in de Verenigde Staten, Australië, Zuid-Afrika, Brazilië. ‘De stichting van het festival bezat 40 procent van de wereldrechten van de film’, zegt Georges Knap (86), een van de organisatoren. ‘Dat hadden we onderhandeld met de Duitse producenten en financiers van Stamping Ground. Wij dachten: nou dat levert straks wel wat op. Alleen ontbrak er in dat contract een zinnetje over het meeverhuizen van die rechten, bij verkoop van de film aan een derde partij. Had onze advocaat niet gezien – we waren vrij naïef. Ik geloof dat die producenten dat wel doorhadden.’

De ene producent en financier, Sam Waynberg, was een bekende naam: de man achter Roman Polanski’s Repulsion (1965) en Cul-de-sac (1966). De andere, Wolf Schmid, was een maffioos ogend type dat z’n geld vermoedelijk verdiende in de Hamburgse seksfilmindustrie.