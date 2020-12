Dit zijn de invloedrijkste Nederlanders van 2020

Sinds 2013 voorman van het SCP, de actieve en belangrijke sociale adviseur van het kabinet, voor het tweede jaar aanvoerder van de Volkskrant Top 200.

Hamert er geregeld op dat de minderbedeelden niet de prijs mogen betalen van de coronacrisis. Kroonlid van de SER. Bestuurslid van Nationaal Comité 4 en 5 mei, vicevoorzitter van het Oranjefonds. Hoogleraar Beleid en sturing van de zorg in de Veranderde Verzorgingsstaat aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Adviserend lid van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, lid van het curatorium van de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Columnist van Het Financieele Dagblad. Oud-senator van de PvdA.

Stelde in oktober samen met zijn planbureau-collega's Pieter Hasekamp (CPB) en Hans Mommaas (PBL) dat de coronacrisis hét moment is om veranderingen door te voeren in economie en maatschappij. Is voorstander van zo'n algehele herstart. Lees hier zijn profiel van vorig jaar terug.

Volkskrant-journalist Fokke Obbema interviewde SCP-directeur Putters in 2018 ook voor zijn interviewserie over de vraag: Wat is de zin van ons leven?