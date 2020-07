Het Balkanland aan de Zwarte Zee beleeft een van de grootste politieke crises in dertig jaar. Al naar gelang je politieke oriëntatie is het een 1989-achtig moment (aldus de optimisten) of een ritueel dat om de zoveel jaar terugkeert (volgens de zwartkijkers). In 2013, tijdens de laatste protestgolf, staken meerdere mensen zichzelf uit wanhoop in brand. Een zinloze dood, snoeven de pessimisten nu. In Bulgarije verandert nooit iets. Te veel pompoenen, te veel petten. Een door de oppositie ingediende motie van wantrouwen overleefde Borissovs kabinet dinsdag vrij gemakkelijk.

De kiem voor de huidige crisis werd gelegd op 8 juli, toen Ivanov aan de kust een sloep huurde en voor het oog van de camera probeerde aan te leggen bij een klein strandje. Op papier mag dat: stranden zijn wettelijk openbaar (want in handen van de staat), en onder normale omstandigheden had zijn filmpje amper kijkers getrokken.

Bij het naderen van het bootje verschenen er stevige bewakers die hem de toegang verboden. Ze duwden Ivanov terug het water in. Dit bleek geen gewoon strand, dit was een gebiedje dat in stilte van de Bulgaarse staat was afgepakt door een van ’s lands beruchtste miljonairs. Ahmed Dogan, de erevoorzitter van de Turks-Bulgaarse Beweging voor Rechten en Vrijheden (DPS), had een hek om het strand gezet om zijn nabijgelegen paleis te beschermen. De potige bewakers – hoewel betaald met belastinggeld – bleken naar Dogans bevelen te luisteren.