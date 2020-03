Het roept de vraag op hoever we in Nederland zijn met deze technologie en in hoeverre partijen die gezichtsherkenning gebruiken privacy meewegen. Dat overzicht ontbreekt. De FRA, het EU-bureau voor de grondrechten, inventariseerde het gebruik door wetshandhavers, maar hiervan is ‘geen transparant, openbaar overzicht’, aldus Joanna Goodey in Brussel. Wat er zoal hangt bij winkelketens of voetbalstadions is al helemaal onduidelijk.

Is de Jumbo in Alphen aan de Rijn een uitzondering, of een van de velen? De Volkskrant inventariseerde, onder meer via enquêtes en een belronde, en sprak met betrokkenen en experts.

Niet iedereen spreekt graag over het onderwerp, wordt snel duidelijk. Een woordvoerder van Panasonic, leverancier van het gezichtsherkenningssysteem in de Jumbo, heeft ‘geen enkele behoefte’ enige informatie te delen.