Is het Zweedse model toch een succes? ‘Ik weet het niet. Het probleem is dat we niet precies weten waarom we het virus beter onder controle hebben’, zegt Sten Linarsson, hoogleraar moleculaire biologie aan het Karolinska Institut en een vroege criticus van het Zweedse coronabeleid. ‘Het is nu zomervakantie, de scholen zijn dicht, er zijn weinig mensen aan het werk. In de zomer leven Zweden veel meer buiten. Dat zijn allemaal factoren die een rol spelen. Het is heel moeilijk te zeggen wat er over een paar weken of een paar maanden gebeurt. De situatie is heel precair.’

In Zweden werden evenementen met meer dan 50 deelnemers verboden, maar basisscholen, restaurants, bars, winkels en sportscholen zijn altijd open gebleven. Niettemin is corona overal aanwezig. Op het perron van de Arlanda Express van het vliegveld naar het centrum van Stockholm wordt omgeroepen dat iedereen afstand moet houden. In de trein is slechts de helft van de zitplaatsen in gebruik. Toch dragen alleen Poolse en Nederlandse zakenreizigers een mondkapje. De Zweden hebben een lichtere omgang met het virus.