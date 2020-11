Zolang het vaccin er nog niet is en de sneltest ook nog niet massaal is ingevoerd, is de wereld naarstig op zoek naar andere manieren om iemand 'schoon' te verklaren. Wereldwijd zijn daartoe vele desinfectiepoorten neergezet, ontdekte fotoredacteur Frank Schallmaier. Ze doen denken aan de scanapparaten die na 9/11 op de luchthavens verschenen. Met één belangrijk verschil: de gebruikte desinfectiemiddelen zijn vaak giftig waardoor de poortjes in Nederland verboden zijn.