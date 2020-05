De pastoor overleed aan corona, maar in zijn parochie in Banholt leeft hij voort

Op 18 april was zijn begrafenis, imponerend als ware hij een staatsman. Meer vlaggen hingen halfstok dan bij de Dodenherdenking. De kist lag op een wagen, voortgetrokken door Belgische trekpaarden door de kernen Banholt, Noorbeek en Reijmerstok, de parochie van de pastoor. De bevolking stond in een ononderbroken lint langs de kant, op anderhalve meter van elkaar. Wekenlang hadden parochianen voor Graat gebeden, toen hij in een ziekenhuis in Maastricht op de intensive care lag. Normaal zouden ze bidden bij de zogenoemde Lourdesgrot voor de kerk, maar omdat samenkomsten verboden waren, stapten ze elke dag om 20.30 uur gelijktijdig naar buiten en brandden ze voor hun huis kaarsjes. Ze baden voor Graat tot diep in Afrika toe, waar hij dertig jaar priester was in Congo.

Maar Graat leeft dus voort, al zijn ze in het dorp benieuwd wie de nieuwe pastoor wordt, in een tijd dat priesters schaars zijn. Wie weet komt een buitenlander naar de parochie. Graat werkte bijna 30 jaar in parochies in de Democratische Republiek Congo, waar hij zich op zijn gemak voelde, ondanks de politieke onrust die hij door de jaren heen meemaakte. Eens zette een soldaat een geweer op zijn hoofd, waarop Graat zei: ‘Jij bepaalt niet wanneer ik ga.’