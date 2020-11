De paarden in Marrakech verhongeren zonder toeristen

Binnen, in de groene oase die het dierenasiel vormt in de stoffige stad, loopt assistent-dierenarts Kamal El Azar (47) naar een van de koetspaarden die hier is gekomen om aan te sterken. ‘Dit paard was een skelet’, zegt hij, terwijl de hengst tevreden zijn hooi verorbert. ‘Twee maanden is hij hier nu, en eindelijk ziet hij er weer goed uit.’ Even verderop staat een schimmel apathisch over het muurtje van zijn hok te kijken. Hij verblijft hier nog niet zo lang, zijn ribben zijn goed zichtbaar, aan zijn wonden likken vliegen.

El Azar is een van de mensen die normaal iedere twee weken een controle uitvoert bij de kalessen. Een eigenaar die zijn paarden niet goed verzorgt, kan dan zijn vergunning kwijtraken. Maar nu? ‘Ze hebben geen werk’, zegt El Azar. ‘Ik heb verhalen gehoord van koetsiers die in drie weken tijd niemand hadden vervoerd. Dus we laten ze maar met rust.’ Tijdens de laatste ronde die El Azar maakte, waren er koetsiers bij die huilend hun verhaal deden. ‘Dit is catastrofaal’, zucht hij.

Al ziet hij ook eigenaren die heel wat minder begaan zijn met hun dieren. ‘Er zijn families al generaties lang kalessen besturen’, zegt hij. ‘Maar voor anderen is het gewoon een manier om geld te verdienen. Zij zien de paarden als een soort bromfiets.’