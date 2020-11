De Napolitanen huilen om Maradona, hun koning, hun zoon, hun broer, hun god

Over de doden niets dan goeds, en zeker over Maradona valt in Napels geen kwaad woord te horen. De drugs, de vele escapades met vrouwen en banden met de maffia zijn voor de Napoli-fans bijzaken die in het niet vallen bij de vreugde die hij hen op het veld gegeven heeft. ‘Natuurlijk had hij banden met de maffia, om drugs te krijgen, want hij was verslaafd’, erkent Bruno Alcidi (50). Alcidi is de eigenaar van Bar Nilo, een Maradona-heiligdom in het centrum van Napels.

Naast de toog staat een kleine glazen kubus met daarin een paar zwarte haren, daarachter een verzameling foto’s van Maradona. Alcidi zat ooit achter de voetballer in een vliegtuig en pikte de haren op nadat Maradona al opgestaan was. ‘Maar Diego heeft nooit iemand kwaad gedaan.’

Niet iedereen in Italië denkt er zo over. Zangeres Laura Pausini beklaagde zich donderdagmiddag over de vele aandacht voor Maradona, ‘een geweldige voetballer maar daarbuiten een weinig bewonderenswaardige man’, terwijl er woensdag ook tamelijk onopgemerkt twee Italiaanse vrouwen omkwamen door huiselijk geweld, nota bene op de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen.