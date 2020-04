De macabere foto's van vernietigingskamp Sobibor, uit de collectie van Johan Niemann

Op de foto’s is te zien hoe Niemann opklimt in de rangen. Van wachter in concentratiekamp Esterwegen werkt hij zich via ‘Aktion T4’, het moordprogramma voor zieken en gehandicapten, op tot vernietigingsexpert in de kampen Belzec en Sobibor, in het huidige Oost-Polen.

Hoe machtiger Niemann wordt, hoe meer hij centraal lijkt te staan in zijn eigen foto’s - bij de collectieve begrafenis van de elf bij de opstand gedode SS’ers staat zijn kist in het midden.

Van Sobibor waren voor deze vondst maar twee foto’s bekend. Op Niemanns foto’s is alleen het zogenoemde Vorlager te zien, het deel waar de SS’ers en Oekraïense kampbewakers verbleven. Het was de façade die de het vernietigingskamp moest verhullen.

Als je niet weet waar je naar kijkt lijkt het een soort vakantiepark: houten huisjes, gordijntjes voor de ramen, een terrasje en een grote duiventil in het midden van een keurig aangeharkt boerenhof. Op een steenworp afstand stonden de acht gaskamers.