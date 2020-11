De grootste particuliere grondbezitter is een dame die zich tot niets laat dwingen

Het monumentale pand daar tegenover is tegenwoordig eetcafé De Kastelein en verkeert in topvorm. Het eeuwenoude gebouw deed eerder dienst als herberg, postkantoor en kledingwinkel. Het kreeg vorig jaar nationale bekendheid toen de zoon van het ‘spookgezin’ dat jarenlang in isolatie had geleefd in een nabijgelegen boerderij in Ruinerwold hier aanschoof voor z’n eerste pilsje, de ober hem dat rustig liet opdrinken en ondertussen de politie waarschuwde.

Die barman is Chris Westerbeek. Zijn familie pacht het driehonderd jaar oude pand al decennia van Wessels Boer. Ze is een prima huurbaas, vindt hij. Twee keer per jaar komt ze langs in de bruine kroeg. ‘Dan kletsen we wat en zij drinkt een appelsap.’ Soms vraagt hij dan voorzichtig wat er met al haar bezittingen gebeurt, als ze er niet meer is. Ze is tenslotte 81 jaar. ‘Dan zegt ze: ‘Om daarachter te komen, moet je gewoon langer leven dan ik.’