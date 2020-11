Hoe is de koning als grootgrondbezitter?

Toch staan, nu tien jaar later, de twee boerderijen er nog steeds. Er blijkt nog steeds geen sloopvergunning verleend te zijn, zegt secretaris Leo Dubbelaar van het Cuypers­genootschap, dat strijdt voor behoud van monumenten.

De laatste poging om wat beweging in de zaak te krijgen, vond afgelopen zomer plaats. Toen diende het Schoutenhuis, een koninklijk rentmeesterskantoor, een aanvraag voor een sloopvergunning in. Een maand later vroeg de behandelend ambtenaar van de gemeente Wassenaar om aanvullende informatie, zo blijkt uit een brief. Die informatie bleef uit, waarna de ambtenaar eind september besloot de aanvraag voor de sloopvergunning naast zich neer te leggen. ‘De conclusie is dat de aanvraag niet volledig is en inhoudelijk niet beoordeeld kan worden.’

Dubbelaar: ‘Gelukkig maar. De zaak ligt in feite al jaren stil. Maar in de tussentijd is er ook wel wat veranderd bij de gemeente Voorschoten. Die zijn wel wat vriendelijker geworden voor monumenten, zeg maar.’