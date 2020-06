De gele reus die Rusland overeind hield (tot argwaan van Poetin)

De straten van Moskou waren al vrij geel, maar sinds de virusuitbraak is er bijna geen andere kleur meer te bekennen. De auto’s zijn geel. De jassen van de scooterbestuurders zijn geel. De vierkante tassen op de ruggen van de talloze fietsers en steppers: ook knalgeel, de kleur van Ruslands grootste techbedrijf, Yandex.

In de tassen van de koeriers ligt alles wat Moskovieten in lockdown nodig hebben: dampende maaltijden, supermarktboodschappen, mondkapjes. De gele auto’s brengen mensen met onmisbare beroepen naar de plekken waar ze nodig zijn om Moskou (300 duizend besmettingen volgens de burgemeester) overeind te houden. Ze rijden ook laboratoriummedewerkers rond die opgepiept kunnen worden voor een gratis coronatest.

Yandex was voor de crisis al veel meer dan een techbedrijf. Vergelijkingen met Google worden door werknemers ervaren als een zware belediging, want Yandex lijkt meer op Google, Amazon en Uber ineen. Met 89 diensten is Yandex diep doorgedrongen tot het dagelijks leven van de Russen en dat wordt tijdens de lockdown duidelijker dan ooit. Dinsdag gaf de burgemeester van Moskou opdracht tot afbouw van de strenge lockdown, aangezien president Poetin het tijd vindt voor een referendum over zijn grootste politieke project van het jaar: een grondwetsherschrijving die zijn termijnlimiet opheft.

De gele bezorgers zijn overal, nu de winkels al twee maanden dicht zijn en sommigen zelfs supermarkten mijden. Wie toch naar buiten moet, voelt zich in de gele taxi vaak veiliger dan in metro en bus. Thuiswerkers vertrouwen op e-mail, zoekmachine en cloud van Yandex. Updates over de lockdownregels komen binnen via Yandex.Nieuws. Filmpje kijken, nieuw album luisteren, kleren kopen – het gaat in Rusland voor een groot deel via de gele reus. Betalen ook. De fanatiekelingen verbinden de slimme speaker van Yandex met het koffiezetapparaat en laten de spraakassistent (ze heet Alisa) cappuccino zetten of de lampen dimmen.