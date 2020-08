De favela die met succes voor zichzelf zorgde

De broze Margarida Albino (62) zorgde drie dagen in de week voor een Japanse man van 84, een lange busreis van Paraisópolis verwijderd. Nu wordt die man verzorgd door zijn werkloze zoon. Gekromd staat ze in haar deuropening, boven haar mondkap verraden droevige ogen en een terugtrekkende haarlijn haar zorgen. ‘Ja, ik ben bang voor het virus. Je hoort op tv al die enge verhalen.’ Haar man is schilder en eveneens werkloos. Twee dochters en zes kleinkinderen wonen elders in de favela.

Grenzend aan een zeldzame open plek in de favela bouwde de uitbundige Risoleide Oliveira da Silva (48) beetje bij beetje veertig vierkante meter luxe in de sloppenwijk. Trots toont ze haar keuken met grote tv, twee slaapkamers en badkamer met werkende douche. ‘Elke dag na het werk verbeterde ik weer iets aan mijn huis.’ De muren zijn strak geverfd, een open raam kijkt uit op de gemetselde wand van de buren.

Ze draagt het Braziliaanse tenue voor tropische warmte: topje, kort broekje, teenslippers – de comfortabele outfit verraadt dat ze geen werkadres meer heeft in een dure wijk buiten Paraisópolis. Oliveira da Silva wist haar baan als schoonmaker tot begin juni te behouden, maar ook zij moest uiteindelijk vertrekken omdat haar opdrachtgever zelf werkloos werd. Ze was amper drie dagen begonnen in een nieuw huis toen de bewoners corona bleken te hebben. ‘Covid-19 is een plaag die de wereld overneemt en de armsten doodt.’ Ze lacht hard om haar eigen plechtige woorden.

Het zijn veelal de vrouwen die de gezinnen van Paraisópolis onderhouden met hun schoonmaakwerk buiten de wijk. Mannen roken jointjes op kleine pleintjes. Jongens vliegen hun vliegers aan de rand van de favela. Al zijn er ook mannen als buurtleider Gilson Rodrigues en de jonge Johnny (17), die in shirt met favela-logo meehelpt met het verspreiden van maaltijden.

Het virus doodde tot nu toe 26 buurtbewoners, vertelt Rodrigues in het buurtcentrum onderaan de wijk. Zo’n vijfhonderd mensen gingen met symptomen in quarantaine. Volgens onderzoek van stichting Instituto Pólis scoort Paraisópolis twee keer zo goed in het bestrijden van corona als São Paulo in zijn geheel. Gemiddeld stierven er in de stad 56 mensen per honderdduizend inwoners. ‘We doen het beter dan de burgemeester van de rijkste stad van Brazilië. Dat is een enorme overwinning.’