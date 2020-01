De broer/zus van...

‘Als ik bij het Nederlands vrouwenelftal ga kijken, word ik vaak gezien als het broertje van Vivianne. Maar bij FC Den Bosch, waar ik sinds dit seizoen onder contract sta, ligt dat anders. Daar ben ik gewoon Lars.

‘Wel vragen teamgenoten soms gekscherend wie beter is: Vivianne of ik? Ik kan er wel om lachen. Een serieus antwoord is moeilijk te geven. Op mannen- en vrouwenvoetbal is niet een-op-een een parallel te trekken. Het maakt me eerlijk gezegd ook niet uit. Wat ik wel weet, is dat we als spits allebei een neusje voor de goal hebben.

‘Vivianne en ik waren van kleins af aan altijd al bezig met voetbal. We woonden recht tegenover een voetbalveldje. Daar waren we elke avond te vinden. En als het slecht weer was, zaten we voor de televisie voetbal te kijken. Mijn moeder grapte altijd: ‘Zelfs als de tv uit staat, straalt die nog groen licht uit.’

‘Door onze gedeelde passie had ik al snel een hechte band met mijn zus, die ruim drie jaar ouder is. We hadden nooit ruzie. Al konden de emoties hoog oplopen tijdens het voetbalspel Fifa op de Playstation.

‘Hoewel Vivianne altijd goed heeft kunnen voetballen, kan ik me niet herinneren dat ik ooit tegen haar heb opgekeken. Wel viel het me op dat zij zich tussen al die jongens op straat goed staande hield. De andere meisjes in het dorp gingen paardrijden of hockeyen.

‘We zijn begonnen bij de plaatselijke amateurvereniging en later samen bij Heerenveen terechtgekomen. Vivianne liep bij de vrouwen iedereen voorbij. Toch had ik toen nog niet in de gaten hoe goed ze daadwerkelijk was. Ik kon moeilijk een inschatting maken van het niveau.

‘Pas toen ze in 2014 naar Bayern München vertrok, drong tot mij door dat ze echt veel beter was dan de rest. Haar overstap naar Duitsland werkte ook stimulerend voor mij. Ik was ontzettend trots op haar en dacht: zo ver wil ik later ook komen. Van enige jaloezie is nooit sprake geweest. We gunnen elkaar alles.

‘Afgelopen zomer was ik erbij toen Vivianne de WK-finale in Frankrijk speelde. Hoewel ze nu tot de wereldtop behoort, zal ze voor mij altijd gewoon mijn zus blijven. Andersom is dat precies hetzelfde. Al zou ik het leuk vinden als ze mij ook bij het Nederlands vrouwenteam over een paar jaar niet meer kennen als het broertje van, maar als de spits van een grote club.’