‘Dat gebouw is van ons! Van ons, het volk!’

Maar hij is er niet gerust op. Veel andere Republikeinen hebben hem ook al teleurgesteld door zich niet te verzetten tegen de verkiezingsuitslag. ‘Het is ongelooflijk. Lindsey Graham, Tim Scott, Mitch McConnel, ze waren allemaal mensen die ik respecteerde, tot twee dagen geleden. Ze surfen mee op het succes van Trump tot het erop aan komt. Wat een slappelingen. Ze hadden de geschiedenis in hun hand. Vandaag is de dag dat de partij in tweeën breekt: de Republikeinse Partij en de partij van Trump, de partij van de deplorables.’

Het is dan nog het begin van de middag, en de dag ligt nog open. Er is nog geen nieuwe president, de senaatsverkiezingen in Georgia zijn nog niet definitief, er zijn nog geen onomkeerbare stappen gezet. De meeste mensen hier hebben geen plan. ‘We wachten af’, zegt Deanna uit Ohio. ‘Het is alles of niets, maar ik weet nog niet wat we gaan doen als het niets wordt.’

Het hele proces in het Congres moet dan nog beginnen – en eigenlijk durft niemand te voorspellen waarmee dat zal eindigen. Maar wat als er gewoon gebeurt wat de Grondwet voorschrijft, en Biden als onvermijdelijke president wordt aangewezen?