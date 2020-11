De Armeniërs maken dat ze wegkomen uit Nagorno-Karabach

Welke Armeniërs moeten weg en wie kunnen blijven? In de chaos van de volksverhuizing weet niemand het meer zeker. Het bestuur van de provincie die dinsdag als laatste wordt overgedragen aan Azerbeidzjan, was er afgelopen week van overtuigd: alle bevolkingskernen moeten worden ontruimd. Ook in Lachin, de stad midden in de straks door Rusland bewaakte Lachin-corridor, moeten alle etnische Armeniërs vertrekken.

Terwijl zijn inwoners bezig zijn om ruiten te vernielen en overwegen om gebouwen in brand te steken, krijgt de gouverneur van de provincie, Musegh Alaverdyan, zaterdag ‘nieuwe informatie’. Alle vijftig dorpen in zijn provincie moeten inderdaad leeg. Maar wie in ­Lachin woont, kan daar voorlopig blijven, vertelt hij in zijn kantoor, waar een goudkleurig gordijn een militaire stafkaart aan het zicht onttrekt. De Russen zullen de Armeniërs in Lachin beschermen.

Denkt hij.

‘Ik ben daar nu zeker van, maar de situatie kan weer veranderen. Dinsdag moet het blijken.’

Op straat is de verwarring compleet. ‘We wachten op orders’, zegt een Armeense militair in vlekkeloos Engels. ‘Om je de waarheid te zeggen, we weten het ook niet.’

In de plaatselijke supermarkt dringt het nieuws door dat de stad Lachin mogelijk voor nu de dans ontspringt. Maar Tina Movsesyan, de echtgenote van uitbater Souren, zegt met holle ogen dat er inmiddels een ander probleem is. Een door henzelf veroorzaakt probleem. Kijk, toen ze hoorden dat ze moesten verhuizen, wilden ze alles doen om de Azerbeidzjanen dwars te zitten.

Dus ze hebben alvast het dak van hun woning gehaald. De deuren verwijderd. En de ramen kapotgeslagen.

Ja, eigenlijk hebben ze hun eigen huis gesloopt. Hoe moeten ze nu nog blijven? Vertwijfeld kijkt ze in de winkel om zich heen. Misschien kunnen de schappen naar voren, overweegt ze, en dan kan er achter een gordijn een bed worden neergezet.