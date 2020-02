Daniel arap Moi: baken van stabiliteit - en wrede dictator

Zijn bewind verhardde na een mislukte militaire coup in 1982. Hij voerde een eenpartijstaat in en tegenstanders werd de mond gesnoerd. Hij controleerde de media en de rechterlijke macht, en hij sloot scholen en universiteiten die hem niet bevielen. De onderdrukking werd met de jaren erger; duizenden tegenstanders werden opgesloten, gemarteld en gedood. Vanuit het buitenland kwam steeds meer kritiek op de grove mensenschendingen. Toen de Sovjet-dreiging wegviel en er een einde kwam aan de Koude Oorlog, lieten de Verenigde Staten hem vallen als ‘despoot’, en stopten met ontwikkelingshulp.

Onder druk van de internationale gemeenschap voerde Moi in 1992 weer een meerpartijenstelsel in, maar hij won ook de daaropvolgende twee verkiezingen, in 1992 en 1997. Vermoed werd dat de uitslagen waren gemanipuleerd en de oppositie geïntimideerd. Pas in 2002 trad hij af, omdat zijn limiet er volgens de grondwet op zat.

Na zijn aftreden kwam pas de volle omvang van de mensenrechtenschendingen, het economisch wanbeleid, de vriendjespolitiek en de zelfverrijking aan het licht. Uit onderzoek bleek later dat hij zeker 4 miljard dollar in eigen en bevriende zakken had gestoken. De zogeheten Goldenberg-affaire, waarbij de centrale bank een miljard dollar aan subsidies bleek te hebben betaald aan een niet-bestaand bedrijf voor de export van goud en diamanten, ging de geschiedenis in als het grootste corruptieschandaal in Kenia ooit. Na 14 jaar onderzoek zijn de meeste betrokkenen zoals de bankdirecteur en de minister aangeklaagd voor fraude, maar oud-president Moi werd nooit vervolgd, ondanks het feit dat in 2003 nog een miljard aan verdwenen dollars op overzeese bankrekeningen werd aangetroffen.