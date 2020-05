Bij taalscholen voor inburgeraars is frauderen wel heel makkelijk

Iedereen kan in het huidige systeem een taalschool oprichten. Ook Syriërs die zelf nauwelijks Nederlands spreken. ‘Wat baiden wij?’, staat er bijvoorbeeld op een website, waarna in haperend Nederlands uitleg volgt over wat de taalschool zoal te bieden heeft.

Het is voor de controlerende instanties niet per se alarmerend dat een instituut wordt gerund door een buitenlander die zelf de taal niet beheerst. Dat kan ook gewoon een handige ondernemer zijn. Wie veel connecties heeft in de vluchtelingengemeenschap en in het Arabisch studenten kan werven, heeft op de inburgeringsmarkt immers een grote voorsprong. Als de lessen worden gegeven door gekwalificeerde NT2-docenten, is er niets aan de hand.

Ook de school waar Samir in 2019 werkte, had een Syrische directeur. ‘Via vrienden van hem werd ik aan hem voorgesteld.’ Om zo veel mogelijk studenten te werven, mag hij van zijn baas lokkertjes inzetten, zoals laptops en tegoedbonnen van Mediamarkt. Het zijn cadeaus waarover met wat goede wil kan worden beweerd dat ze nodig zijn om lessen te volgen.

Maar leerlingen weten dat ze bij deze taalschool ook terechtkunnen als ze geld nodig hebben, zegt Samir. ‘Dan was er bijvoorbeeld iemand die naar me toekwam en zei: luister, ik wil geen lessen, ik wil gewoon geld. Hij kreeg 450 euro in ruil voor zijn inschrijving. En hij stelde voor om andere familieleden ook in te schrijven.’

In twee maanden tijd stuurt Samir voor ruim tweehonderd cursisten rekeningen naar Duo, van wie het grootste deel geen les heeft gehad, voor zover hij kan overzien. ‘Via Facebook werd er geworven voor lessen in Eindhoven, Den Bosch, Groningen, Nijmegen, op allerlei locaties. Maar alleen in Rotterdam heb ik één keer een leraar gezien met vier of vijf cursisten.’

Per student mag per kwartaal maximaal 2.000 euro worden gedeclareerd. In het eerdergenoemde voorbeeld gaat daarvan dus 450 euro naar de cursist, 50 euro naar Samir voor de werving en 1.500 euro naar de directeur van de taalschool.

Volgens Samir is deze vorm van fraude schering en inslag bij inburgeringsscholen. Bij twee andere taalscholen waarvoor hij werkte, zag hij vergelijkbare praktijken. Van vrienden hoort hij hoe inburgeraars bij weer andere taalscholen bedragen van 350 tot 600 euro per kwartaal krijgen uitgekeerd, in ruil voor hun inschrijving zonder les, of met enkel onlinelessen. ‘Deze praktijken zijn gaande op alle scholen die ik ken’, is Samirs conclusie. ‘Overal worden studenten omgekocht.’

Er lopen sinds 2018 strafonderzoeken naar fraude bij taalscholen in Amsterdam, Utrecht en Arnhem. Dat is het topje van de ijsberg en ook in deze drie gevallen is het nog niet tot een berechting gekomen. De bewijsvoering is complex. Fraude is altijd het moeilijkst op te sporen als ondernemer en klant samenspannen, zegt officier van justitie Marjolein Verwiel van het Functioneel Parket.

Justitie ziet grote overeenkomsten tussen fraude bij taalscholen en fraude met het persoonsgebonden budget (pgb), waarmee gehandicapten en ouderen zelf hun zorg kunnen inkopen. In beide gevallen wilde de overheid een open, makkelijk toegankelijk systeem. ‘De keerzijde is dat de kans op misbruik groter is’, zegt Verwiel. Over pgb-fraude werden de afgelopen jaren tientallen strafzaken gevoerd. Net als in het inburgeringsonderwijs bestaat de doelgroep veelal uit mensen die in een kwetsbare situatie zitten, de weg in de samenleving niet goed kennen en er financieel vaak niet best voor staan. ‘Dat maakt dat mensen makkelijker te beïnvloeden zijn om mee te werken aan fraude, al of niet bewust’, zegt Verwiel.

Om aan te tonen hoe schaamteloos er wordt gefraudeerd, overhandigt Samir de Volkskrant een lijst met namen en telefoonnummers van vijf scholen, veelal opgericht door jonge Syriërs, die volgens hem malafide te werk gaan. Om inzicht te krijgen in hun modus operandi, nemen we de proef op de som. Omdat geen enkele taalschool fraude openlijk zal toegeven in een gesprek met een journalist, wordt besloten een Syrische statushouder in te huren die zich zal voordoen als een inburgeraar die op zoek is naar een geschikte taalschool. Haar schuilnaam: Lina.