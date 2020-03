Bij het front in Oekraïne liggen miljoenen flessen wijn onder de grond

Maar het is niet alleen Rusland dat de wijnmakerij parten speelt. De nationalistische koers van de eigen regering maakt overleven nog moeilijker. Door wetten die heel Oekraïne moeten zuiveren van de geschiedenis in de Sovjet-Unie, toen de regering in het gehate Moskou zat, kregen duizend Oekraïense plaatsen nieuwe namen. De thuisstad van de wijnmakerij heette Artjomovsk, maar is nu veranderd in Bachmoet. Het stadje was immers vernoemd naar Artjom, een revolutiemakker van Lenin – en dus fout.

Ook de wijnmakerij verloor de naam Artjomovsk Champagne Fabriek en heet nu Artwine. Bovendien dreigt binnenkort ook het bekendste merk van de mijn te sneuvelen. In 2022 verloopt de licentie voor Artjomovsk, het wijnmerk dat al decennia op tafel staat als de Oekraïeners feestvieren. ‘We denken erover om de wijn te vernoemen naar fabeltjesschrijver Petro Artjemovski, dan kunnen we naam misschien behouden’, zegt Malovany.

De vraag in eigen land is nog altijd 6 miljoen flessen per jaar, ondanks de oorlog. Malovany schenkt zijn glas vol met rode bubbels en citeert een uitdrukking die inwoners van voormalige Sovjet-republieken vaker opwerpen als reden om toch maar weer een fles soldaat te maken: ‘Als je vandaag niet met ons drinkt, dan verloochen je morgen je moederland.’