Bidden in de voetbalkooi

In heel Nederland vierden honderdduizenden moslims vrijdag en zaterdag Eid al-Adha, het offerfeest, en daarbij hoorde een gezamenlijk gebed. Veel moskeeën waren gesloten, omdat ze te klein waren om bij grote toeloop de anderhalvemeterregel te handhaven, en andere waren voorzichtig. Daarom werd het gebed naar buiten ver- plaatst, naar voetbalvelden, parkeerterreinen, parken en grasvelden.

Eid al-Adha is (met Eid al-Fitr, het suiker- feest) een van de grote religieuze feestdagen van de islam. Herdacht wordt het offer van Ibrahim. Ibrahim (Abraham in de Bijbel) was in opdracht van God op weg om zijn zoon Ismael te gaan offeren. Hij nam de jongen mee de woestijn in en toen God zag dat het Ibrahim menens was zei hij (via een engel) dat het genoeg was. Ismael mocht blijven leven, als Ibrahim in plaats daarvan dan wel een lam zou offeren.