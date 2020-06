De mondiale protesten tegen racisme laten zien dat niet alleen geduld, maar ook geweld bij een revolutie hoort. Het is immers een meting van macht. Wie bepaalt het lot en welzijn van de mensen? En net als in vrijwel elke revolutie keert het geweld zich ook tegen de levenloze dingen. Steen, brons, schilderdoek, hout. Want die levenloze dingen, kunst en gebouwen, zijn stollingen van de waarden en ideeën van een cultuur. Ze geven prijs wat die cultuur aanbidt, bewust of onbewust. En élke cultuur aanbidt, ook de seculiere. Beelden zijn de iconen van een cultuur, die de mensen binnen die cultuur verbinden aan hun verleden. Door de iconen in de publieke ruimte te plaatsen, houden ze ook een belofte in voor de toekomst: wij blijven deze waarden koesteren, wij geven ze door aan de volgende generatie.

Iconoclasme, het vernietigen van beelden, is altijd een poging de ander zijn moraal te ontnemen, en meestal een poging het verleden van de ander te wissen. In 1566 werd in Nederland en Vlaanderen een groot deel van het christelijk bewustzijn gewist door grootschalige en zeer gewelddadige vernietiging door, komt-ie, andere christenen. Het was de brute uitkomst van de Reformatie, die een paar decennia eerder een verschil had gemarkeerd tussen katholieken en protestanten (en daar weer allerlei varianten van). De katholieken gebruikten beelden bij hun geloofsbeleving, de protestanten namen gebod 4 en 5 die Mozes kreeg – maak geen godenbeelden, en kniel niet voor die beelden neer want ik, de Heer, duld geen andere goden naast me – wat strikter.