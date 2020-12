China heeft een miljoen extra AI-experts nodig. Het onderwijs moet een oplossing bieden

Ook in Nederland promoot de overheid techniek in het onderwijs, maar in China gaat zoiets zoals gebruikelijk een stuk vlugger. Rond het AI-onderwijs – en de bijbehorende subsidies – is een hele sector van naschoolse klassen en wedstrijdcircuits ontstaan. ‘De Chinese technologiesector is goed ontwikkeld, maar de basis ontbreekt’, zegt Sun Xuefeng, woordvoerder van de wedstrijdorganisatie. ‘Met dit soort wedstrijden planten we een zaadje in het hoofd van de kinderen.’

Dat zaadje wordt al op jonge leeftijd geplant: aan de wedstrijd doen kinderen vanaf drie jaar mee. Een kleutermeisje met roze strikjes in het haar schroeft in het stadion vlijtig een autootje in elkaar, met batterijen, sensoren en elektrische kabels. Haar buurmeisje zit het voertuig ondertussen met kindersoftware te programmeren. Als ze klaar zijn, moet de auto uit zichzelf een parcours afleggen. Een jury beoordeelt op snelheid en nauwkeurigheid.

‘Het is een nuttige hobby, niet als dansen of zingen’, zegt Gao Lu, wier 4-jarige zoon een vuilniswagen uit legoblokjes heeft gemaakt, die zelf kan bewegen en licht geeft. ‘Hij leert fijne handbewegingen, logisch denken en verbeeldingskracht. Ik denk dat dit goed is voor zijn studies later. Nu is het voor hem nog spelen, maar door aan wedstrijden mee te doen, beseft hij misschien waarom hij dit speelt.’