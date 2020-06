De stoet zet zich weer in beweging, nu onrustiger, met jongens met blote basten die soms een stukje rennen; het is een stormram die naar voren wil, die iets wil raken, maar wat? De politie wordt zenuwachtig. Een groepje van vier auto’s weet net aan de zwerm te ontkomen, een peloton te paard galoppeert een zijstraat in, een stel fietsagenten pakt voor het eerst vanavond de pepperspray.

De avond ervoor liep op rellen uit: er werd een Target geplunderd, een grote Amerikaanse supermarktketen met het hoofdkantoor in Minneapolis. McDowell wil de rellen niet goedpraten, zegt hij, maar veel medelijden heeft hij ook niet. ‘De ceo’s zijn medeplichtig’, zegt hij. ‘Politiemannen zijn de ordehandhavers van het kapitalisme. Dit land is gebouwd op zwarte mensen, en de ongelijkheid kan ­alleen met geweld in stand worden gehouden. Dat is wat de politie doet. Wij zijn lang niet zo gewelddadig als het systeem.’

Nu zoeken de betogers een nieuwe uitweg voor hun energie. In de voorhoede worden vuilnisbakken op de tramrails ­gegooid, daarachter zet iemand ze netjes terug. Iemand met een enorme vlees-priem prikt een eerste barst in de ruit van een bankkantoor. Een man met een ontblote bast heeft ineens een steigerbuis in zijn handen en twijfelt heel even bij de ruit – maar een oudere man maant hem door te lopen. ‘Veel te driftig, die jongelui.’