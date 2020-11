Achteraf gezien is het logisch dat Evelien Baert een creatief beroep is gaan uitoefenen, want als kind ontwierpen zij en haar tweelingzus Carolien al een heteluchtballon met hun vriendinnen uit de klas, of ze timmerden samen een boomhut in elkaar, maar dan zo hoog dat de buurman hen moest komen redden met een uitschuifladder. Eveliens moeder had een winkel in behang, gordijnen en andere woonartikelen, en haar vader runde een bouwbedrijf, dus lag er in en om huize Baert altijd wel wat verf, hout of bakstenen om mee te knutselen. ‘Die heteluchtballon was echt een lachertje trouwens, we hadden gewoon wat lakens bij elkaar gesprokkeld en daarmee dachten we een luchtballon te kunnen maken.’

Na de havo studeerde Baert vormgeving aan het Sint-Lucas in Boxtel, gevolgd door een specialisatiejaar graphic design in Engeland aan de universiteit van Lincoln. De eerste jaren na haar studie werkte ze in loondienst bij een Brabants reclamebureau, daarna besloot ze voor zichzelf te beginnen. Haar debuut als zelfstandig merkontwerper maakte ze in Australië, tussen het backpacken en mango’s plukken door.

Sinds 2009 heeft ze in haar woonplaats Den Bosch haar eigen ‘branding studio’ Pulz Brand Design, waarmee ze voor haar klanten merken en websites ontwikkelt. Bijvoorbeeld voor Brabantse zorginstellingen, Nijmeegse elektronicafabrikanten en Bossche horeca, maar ook voor grote spelers als ING en PostNL. Ook startte ze het initiatief The Kicktrip, waarmee ze ondernemers via werkvakanties in bijvoorbeeld Marokko helpt om hun bedrijf een goede smoel en website te geven.

Hoewel ze haar hart verpand heeft aan Den Bosch, denkt ze met plezier terug aan haar jeugd in Koewacht, vertelt Baert, wiens tweelingzus Carolien in Gent werkt als interieurarchitect. ‘In de bossen spelen, overnachten in een oude caravan op het erf, met z’n allen naar het buitenzwembad’, somt ze op. ‘Het was een veilige omgeving, waar iedereen elkaar kende en je heel vrij kon opgroeien. We dachten in onze jeugd dat we de hele wereld aan konden, zo van: we gaan het wel even doen.’