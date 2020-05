Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die werkt met zelfsturende teams, dat wil zeggen dat de verpleegkundigen geen leidinggevenden hebben. Ze verdelen in onderling overleg de taken en verantwoordelijkheden. Het kantoor van Buurtzorg in Almelo regelt zaken als bevoorrading en de administratie, maar vertelt ze niet hoe ze hun werk moeten doen of hoe lang ze daarover mogen doen. Het maakt de zorg voor zowel de verpleegkundige als de cliënt beter en vooral menselijker, is de gedachte.

Dat was bij de oprichting in 2007 – schaalvergroting en de vermanaging van de zorg vierden hoogtij – een revolutionaire manier van werken die lof oogstte in binnen- en buitenland. Met ruim 15 duizend werknemers en 400 miljoen omzet is Buurtzorg inmiddels een van de grootste zorginstellingen van Nederland. Het idee van de zelfsturende teams is geëxporteerd naar partnerorganisaties in het buitenland.