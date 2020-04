Alle biebs dicht? De Groningers kunnen nog de straat op

Op het Groninger platteland waar de kleur van klei domineert, is de fleurige minibieb van Huizinge een blikvanger. Een met een sociale functie. ‘Het is een terugkerend onderwerp van gesprek, ook met passanten.', zegt Muskens. Toen de buren laatst hun zolder opruimden zeiden ze: we hebben weer even een stapeltje apart gelegd. Die boeken vinden dan gedoseerd hun weg naar het kastje. ‘Niet dat er opeens tien thrillers van Jo Nesbø in staan.’