Zijn moeder, Lucy Wambui (40), is bang dat Duncan nooit meer een leslokaal van binnen ziet. ‘Ik heb bijna geen cent meer, ik verdien nog net genoeg om af en toe wat rijst en maïsmeel te kopen, zodat we in elk geval te eten hebben’, vertelt Wambui naast haar huisje van gedroogde modder.

Wambui krijgt sinds de corona-uitbraak minder werk als landarbeider, zegt ze. Haar man, James, is ‘elders’ in Kenia op zoek naar vergelijkbaar werk. Ze heeft hem al een poosje niet gezien. In januari betaalden ze samen voor het laatst schoolgeld voor hun zoon Duncan: ongeveer 25 euro.

Zoals veel Keniaanse ouders had Wambui grote hoop gevestigd op haar oudste kind. Duncan zou later, met een baan, misschien zelfs ook voor zijn zusjes, Eunice en Rose, kunnen gaan zorgen. ‘Duncan wil elektricien worden, ook al hebben we in ons huis geen stroom’, zegt Wambui met een wrange lach. Door de schooluitval en de afwezigheid van zijn vader krijgt Duncan voortijdig de rol van man des huizes toebedeeld. Wambui: ‘Het is alsof Duncan nu al volwassen is. Liever heb ik dat hij eerst teruggaat naar school. Ik ben bang voor onze toekomst als hij geen opleiding afrondt.’

Duncan probeert zich moedig van zijn nieuwe taak te kwijten, bij dorpsgenoten torst hij vandaag ook balen stro. Zijn zwarte kaplaarzen zijn een paar maten te groot. ‘Ik mis mijn vriendjes van school’, zegt hij als zijn werkdag er op zit.