Afscheid van Maradona ontaardt in chaos en relletjes

El pibe de oro, de jongen van goud, lag vanaf acht uur ’s ochtends opgebaard in een kist bedekt met de Argentijnse vlag en voetbalshirts in het hart van de Argentijnse macht, in een zaal van het werkpaleis van de president. Het was een eer die eerder de Argentijnse politieke grootheden Evita en haar man en ex-president Juan Domingo Peron toekwam en recenter, in 2010, ex-president Néstor Kirchner. Honderdduizenden mensen trokken naar het Casa Rosada om een laatste keer een paar seconden in de buurt van hun held te kunnen zijn.