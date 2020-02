Het is 6 uur ’s ochtends en ik zit in een taxi naar treinstation Beijing-West. Daar hoop ik een trein te nemen naar Wuhan, de stad die een dag eerder afgegrendeld is om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Al het uitgaande verkeer uit Wuhan is stopgezet, maar het zou nog mogelijk zijn om er binnen te komen, door een trein te nemen naar een station verderop. Opstappen in Wuhan is verboden, maar uitstappen niet, want er is toch niemand die dat wil.

Ik ben al halverwege als ik door een vriendin word gebeld. Zij heeft de afgelopen dagen tal van Chinese experts geïnterviewd. Ze waarschuwt me dat de situatie in Wuhan veel erger is dan we denken – er sterven meer mensen, de ziekenhuizen kunnen het niet aan – en dat ik beter rechtsomkeert kan maken. Als ik zeg dat mijn besluit vaststaat, drukt ze me op het hart: ‘Wat je ook doet, blijf weg van de ziekenhuizen.’

Het gesprek brengt me weer aan het twijfelen. De keuze om naar Wuhan te gaan – de stad waar iedereen weg wil – is geen gemakkelijke geweest. Als journalist is het een logische stap om als er groot nieuws is, daar meteen naartoe te willen gaan. Je wilt met eigen ogen zien wat er gebeurt, de mensen ter plaatse spreken, en niet alleen voortgaan op oncontroleerbare feiten en halve geruchten op sociale media. Maar natuurlijk is het de vraag of het risico opweegt tegen de verwachte resultaten.

Dat is een moeilijke afweging, vooral door de beperkte informatie. Als ik vertrek zijn er net 850 besmettingen en 26 doden gemeld, maar volgens Britse wetenschappers zijn er in werkelijkheid al meer dan vierduizend mensen besmet. Wat voor mij de doorslag geeft, is dat het virus meestal slechts een milde ziekte veroorzaakt, niet meer dan een griep. De patiënten die overleden, waren grotendeels ouderen met eerdere ziektes. Ik ben 37 jaar en gezond, dus zelfs bij besmetting is het gevaar voor mij beperkt.