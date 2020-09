Als ze haar oude Opel met Belgische kentekenplaat vlak bij de abortuskliniek in Heemstede tot stilstand brengt, schrikt Aurélie (28) zich lam van hard geklop op haar autoraam. Ze kijkt opzij en ziet een man van middelbare leeftijd in een zwart priestergewaad voorovergebogen door haar zijraam turen. ‘Are you pregnant?’ roept hij. ‘Nee! Nee!’, antwoordt ze met stemverheffing, overdonderd door deze indringende vraag van een vreemde. Hitte stijgt naar haar hoofd. In haar achteruitkijkspiegel ziet ze een non op de stoep toekijken. Terwijl de priester, zwaaiend met een folder, ‘I can help you’ tegen de autoruit roept, beseft Aurélie op de plaats van bestemming te zijn. Ze draait het raampje open en neemt beleefdheidshalve de folder aan: ‘Ik ben fotograaf voor de Volkskrant en zoek de ingang van de abortuskliniek.’ De man lacht verontschuldigend en wijst haar geduldig de weg naar de hoofdingang: de eerste rechts en dan meteen de hoek om de oprijlaan op, rechtdoor naar een parkeerplaats achter het gebouw. En dan: ‘Daarbinnen zullen ze vast nare dingen over mij zeggen.’

Struikelend over haar woorden vertelt fotograaf Aurélie Geurts deze vrijdagochtend eind juni wat haar zojuist is overkomen. Om 8.15 uur hebben we afgesproken bij de voordeur van de Bloemenhovekliniek om aan de laatste etappe te beginnen van een vijfdaagse reportage over de dagelijkse praktijk in een Nederlandse abortuskliniek. We lopen mee in twee klinieken waar bij elkaar een kwart van de jaarlijks 30 duizend abortussen in Nederland worden uitgevoerd. Een kliniek in Amsterdam, waar behandelingen tot 18 weken mogelijk zijn, en Bloemenhove in Heemstede, die ook abortussen bij 18 tot 22 weken zwangerschap uitvoert. In Nederland vinden 56 procent van de zwangerschapsafbrekingen plaats in de eerste 8 weken, 37 procent tussen 8 en 18 weken en 7 procent tussen 18 en 23 weken zwangerschap.De helft van deze ‘late’ behandelingen betreft vrouwen uit het buitenland die in eigen land niet terecht kunnen vanwege strengere wetgeving, trainerende artsen of een algeheel verbod op abortus. De parkeerplaats in Heemstede staat dagelijks vol auto’s met Franse, Duitse, Poolse, Hongaarse en Belgische nummerborden. Anti-abortusactivisten proberen de bezoekers op het allerlaatste moment op andere gedachten te brengen.