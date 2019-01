In gevecht met een ‘ontembaar monster’

Dan is de uitstoot weer weggepoetst uit het dorp, als een periodiek ongemak. Maar Sauw weet wel beter, en met hem vele bewoners in het IJmond-gebied. Het komt steeds terug – en trouwens, hij wil geen glazenwasser van het staalbedrijf, daar is hij te trots voor. Aan zijn huis geen Tata. Zo is het al dertig, veertig jaar jaar, of misschien wel langer, want Tata Steel, voorheen Corus en de Koninklijke Hoogovens in IJmuiden bestaat sinds 1918. De dorpsbewoners hebben weleens massaal een ‘te koop’-bord in hun tuin gezet, met de bedoeling met zijn allen naar Hargen te verhuizen, 40 kilometer naar het noorden.

Dit verhaal gaat over hun steeds heftiger strijd tegen het ‘ontembare monster’ zoals een Tata-directeur de fabriek eind vorig jaar omschreef op een bewonersbijeenkomst. Daarmee doelde de topman op ‘het wisselende proces’ dat zich binnen de fabrieksmuren voltrekt, ‘onverwacht en onvoorzienbaar’. Van bewoners wordt verwacht dat ze maar toekijken hoe de fabriek 24 uur per dag rotzooi over hen uitstoot; grafietregens, stikstofoxide.

Ze willen dat het nu echt gaat stoppen. Maar elke keer als ze zich tot het ‘bevoegd gezag’ wenden, de provincie Noord-Holland, krijgen de bewoners het idee alsof die aan de kant van Tata staat. Want waarom mag Tata van de provincie de Europese normen overschrijden? En hoe kan het dat de provincie bijna twee jaar lang niet doorhad dat er op illegale wijze restproducten werden verwerkt, waardoor de grafietregens ontstonden?

En dus moeten ze het monster zelf te lijf.

Wie naar de meest recente cijfers kijkt van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa), ziet dat de uitstoot van Tata Steel tussen 2014 en 2017 alleen maar is toegenomen. Na kolencentrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven is Tata Steel met 6,8 miljoen ton CO2 die het in 2017 de lucht inblies het meest vervuilende bedrijf van Nederland. Het omvangrijke hoogoventerrein loopt deels door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en vooral Velsen, onlangs door onderzoeken van het Centraal Bureau van de Statistiek uitgeroepen tot de vieste gemeente van het land, vooral door de uitstoot van koolstofdioxide (CO2).

Nu is het ‘de zwarte regen’, ook wel ‘grafietregen’ genoemd, die de afgelopen zes maanden grote onrust veroorzaakte in Wijk aan Zee. Auto’s, huizen, bakfietsen, straten en zandbakken werden met een glimmend zwart goedje bedekt, over komen waaien van de industriële buurman, met een zachte zuidoostenwind. En zetten de bewoners de ramen en deuren even open, vanwege de aanhoudende zomerse warmte, dan zat het hele huis onder.

In december 2016 kwam de eerste stroom klachten uit Wijk aan Zee over ‘zwarte glinsterende deeltjes’. Gewezen werd naar het op het terrein van Tata Steel gevestigde Harsco, een beursgenoteerde Amerikaanse multinationale onderneming. Dit bedrijf verwerkt ‘de slak’ van Tata Steel, een restproduct van staal, en daarbij komt donkere stofneerslag vrij, als gevolg van ‘grafietexplosies’. Het heeft te maken met een nieuw procedé met de ROZA-slak, waarmee in 2014 voor het eerst werd geëxperimenteerd: niet langer werd de slak afgekoeld, maar gloeiend heet gekiept.

Waar voorheen de glazenwasser behalve de gevel ook het humeur van de bewoners opfriste, heeft het temperament over deze uitstoot zich definitief gekeerd. ‘Het waait niet meer over’, zegt dorpsraadlid Linda Valent, en dat geldt voor zowel de zwarte wolken als het ongenoegen in Wijk aan Zee. Ze zijn niet langer beducht voor de imposante buurman. ‘Het verschil met voorgaande keren is dat het ongenoegen in het dorp nu breed gedragen wordt’, zegt Valent. ‘Mensen zijn echt ongerust en boos en ook wantrouwend jegens degenen die over onze gezondheid zouden moeten waken. Het is de reden waarom mensen denken aan verhuizen.’

De verontwaardiging werd verder gevoed nadat eind oktober vorig jaar mosterdkleurige wolken vrijkwamen bij een ernstige storing bij de Kooksfabriek 2 van Tata Steel, waarin steenkool wordt verwerkt. Bij Kooksfabriek 1 was in 2017 door de provincie Noord-Holland eveneens ingegrepen omdat er meer kankerverwekkende PAK’s werden uitgestoten dan toegestaan. Dan was er eind vorig jaar ook nog de inspectiedienst ILT van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die bekendmaakte dat Tata met toestemming van de provincie Noord-Holland meer stikstofoxiden (NOx) uitstoot dan de Europese normen toestaan.

Valent zegt dat er een einde is gekomen aan de ‘struisvogelpolitiek’: iedereen stopte zijn kop in het zand, want we wonen hier zo mooi en prachtig in Wijk aan Zee, ondanks de vervuiling. ‘Dat is echt een verschil met eerdere keren: mensen zijn beter geïnformeerd door onder andere internet en via sociale media en bedenken zelf dingen om op de hoogte te blijven, zoals stofmelder.nl. Het valt niet meer te ontkennen dat er bewust rotzooi over ons heen wordt uitgestort.’