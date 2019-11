Zo werkt de schoen waarop Kipchoge zijn record liep

Ook in andere sporten zijn bestuurders verrast met technologische innovaties. Schaatsers kwamen met een klapschaats, wielrenners met futuristische fietsen, zwemmers met zwempakken die het drijfvermogen verhoogden.

In veel gevallen lieten de sportbonden de innovaties aanvankelijk toe, zonder te beseffen dat er een revolutie in de maak was. In het schaatsen sloeg de klapschaats ruim 20 jaar geleden zo snel aan dat er geen weg meer terug was: alle oude records zijn gesneuveld, de ouderwetse Noor is uit de topsport verdwenen.

Het zwemmen koos een andere oplossing. Tussen 2000 tot 2009 veranderde die sport in een wedloop tussen zwempakfabrikanten. In 2008 propten zwemmers zich van top tot teen in polyutheraan, een soort kunststof met drijvend vermogen. Het werkte zo goed dat sommige zwemmers meerdere pakken over elkaar droegen. Hoe meer drijfvermogen, des te sneller ze door het water gleden. Zwemmers liggen graag zo hoog mogelijk op het water voor zo min mogelijk weerstand. Er werden in dat jaar 80 van de 108 wereldrecords verbroken.