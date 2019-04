Wat hebben Fatah en Aziz in Syrië gedaan?

Zonder masker probeert Fatah zijn bezoeker gerust te stellen. De gevangene die verdwenen lijkt nadat Fatah hem naar de dam bracht? Die binnen een uur weer vrij zou zijn, die geen haar gekrenkt zou worden, maar die nu spoorloos lijkt?

‘Maak je geen zorgen.’

Het is maart of april 2013, op een avond die achteraf geen datum meer heeft. In de jaren van terreur in Syrië leefden de meeste geïnterviewden in dit verhaal noodgedwongen zonder agenda of telefoon. De avond dat Fatah op de dam zijn masker af doet, ligt in de herinnering van zijn bezoeker kort nadat provinciehoofdstad Raqqa op 5 maart 2013 in handen viel van rebellen. De revolutie in Syrië lijkt op dat moment nog hoopvol.

Maar in razend tempo wordt de opstand gekaapt door extremisten. De dam bij Mansoura is volgens omwonenden meer dan een belangrijk Nusra-hoofdkwartier: het is ook de kraamkamer van Islamitische Staat (IS). In het geheim wordt vanaf de dam de overgang voorbereid naar IS. Deze nog wredere terreurgroep staat in Syrië in dit voorjaar van 2013 op het punt bovengronds te gaan.

Wat doet Fatah, een gewezen conciërge, in deze machtsbasis van islamitisch terrorisme? Zelf vertelt hij aan kennissen dat hij zijn positie dankt aan zijn jongere broer. Als je zijn verhalen mag geloven, is deze broer, Aziz al H., een belangrijke Nusra-leider elders in Syrië. Omwonenden hebben gehoord dat Aziz soms de dam bezoekt. Ze zeggen dat hij daar afspreekt met de commandant: Abu Loqman. Die is bij Nusra, maar sorteert in stilte al voor op de komst van IS. Daar zal Abu Loqman uitgroeien tot internationaal gevreesde terrorist: het hoofd van de IS-spionagedienst en het mogelijke brein achter aanslagen in Europa.

‘Ik ga misschien op reis’, vertrouwt Fatah zijn bezoeker toe.

Het is een van de laatste keren dat hij op de dam wordt gezien. Van de ene op de andere dag verdwijnen Fatah en Aziz uit Syrië. De gemaskerde man en zijn broer gaan op in de vluchtelingenstroom naar Europa. Als ze weer opduiken, is dat als asielzoeker in Nederland. Aziz heeft dan een relatie met journalist Ans Boersma en vestigt zich in Amsterdam. Fatah begint een nieuw leven in het Brabantse dorp Bergeijk.