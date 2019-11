Waarom wil de consument niet aan diervriendelijk varkensvlees?

Sinds een paar jaar heeft bijna al het varkensvlees in Nederlandse supermarkten minimaal één Beter Leven-ster, een keurmerk van de Dierenbescherming. Dat was niet omdat consumenten massaal weigerden nog langer dieronvriendelijk vlees te kopen. Integendeel: de verkoop van varkensvlees is al jaren tamelijk stabiel.

Dat supermarkten het toch deden, heeft alles te maken met de druk van actiegroepen als Wakker Dier, zegt ­Karel de Greef, varkensonderzoeker van Wageningen Universiteit en ­Research (WUR). ‘Het was een vlucht naar voren. Supermarkten waren bang voor blokkades en acties. Het zijn vegetariërs die dit hebben afgedwongen, niet consumenten.’

Daar kwam bij dat de welzijnsverbetering naar één ster vrij simpel te realiseren was: iets minder varkens in een hok, speeltje in de stal, daglicht. ‘Het was bovendien een blessing in disguise voor Nederlandse boeren’, zegt Annechien ten Have, varkensboerin in Beerta en voormalig voorzitter van LTO Vakgroep Varkenshouderij.

Vóór de introductie van het Beter Leven Keurmerk haalden supermarkten veel van hun varkensvlees uit het buitenland. Met de invoering van het sterrenvlees werd de Nederlandse markt de facto afgeschermd voor buitenlandse varkensboeren, voor wie het keurmerk minder aantrekkelijk was. Dat was goed voor de varkens, zegt Ten Have. Maar nog beter voor de boeren. ‘Er lag weer Nederlands vlees in de supermarkt.’

Het Beter Leven Keurmerk is een succes, vindt Marijke de Jong, programmamanager van de Dierenbescherming. Het marktaandeel van één-stervarkensvlees is 73 procent, bij ondervraging zegt eenderde van de consumenten spontaan het keurmerk te herkennen. Nu is het tijd voor de volgende stap naar nog meer dierenwelzijn, zegt De Jong. ‘Daarvoor is de consument aan zet.’

Maar het is de vraag of die daarvoor warmloopt. Bij een enquête in opdracht van de Dierenbescherming met de vraag wat consumenten verwachten van varkensvlees, staan smaak en prijs bovenaan. Dierenwelzijn komt op plaats vier, achter gezondheid. Milieu staat nog lager, op plek zeven.

Van de consument zal de revolutie niet komen, concludeert Anne Hilhorst van actiegroep Wakker Dier. ­Iedereen heeft de mond vol van dierenwelzijn. ‘Maar daarnaar handelen is moeilijker. Het vlees is zwak.’ Wat Hilhorst betreft gaat Wakker Dier door op de ingeslagen weg die tot nu toe succesvol is gebleken: supermarkten aan de schandpaal nagelen. ‘Niet omdat we dat leuk vinden, maar om iets voor elkaar te krijgen.’

Zo pessimistisch wil haar collega van de Dierenbescherming niet zijn. Er is wel degelijk een ‘latente behoefte’ aan meer dierenwelzijn onder consumenten, bespeurt Marijke de Jong. ‘Maar je moet het ze gemakkelijk maken. We moeten de consument verleiden betere keuzen te maken.’