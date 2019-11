Waar kwam het water vandaan dat de Vuelta van Kruijswijk verpestte?

Een bezoek aan het politiebureau van Torrevieja leert dat er die avond wel ­degelijk een proces-verbaal is opgemaakt. De politie heeft de familie op grond van een gemeentelijke verordening een boete van 750 euro gegeven. Het is verboden om water op de openbare weg te laten stromen en anderen in gevaar te brengen.

Volgens een inspecteur die zich voorstelt als Oscar was het bad niet lek, maar liet de familie de tuinslang met stromend water in het bad hangen, waarna het overstroomde; met alle gevolgen van dien Kruijswijk en zijn ploeggenoten.

Of hij misschien de contactgegevens heeft van de Madrileense familie? Hij moet erover nadenken. Later belt hij terug: ‘Ik kan hun nummer niet meer vinden.’

Drie weken na het geruchtmakende voorval werd de Vuelta toch nog gewonnen door een renner van Jumbo-Visma: Primoz Roglic. Al op dag twee maakte hij zijn achterstand van 40 seconden goed. Voor Steven Kruijswijk liep het minder goed af. Hij raakte bij de valpartij zo ernstig geblesseerd aan zijn knie dat hij moest opgeven en een maand uit de running was.

Zuur dat door toedoen van een kleuter in een zwembadje zijn Vuelta-droom aan diggelen viel? Hij haalt zijn schouders op. Ook nu hij weet wat er is gebeurd. ‘Weet je, of het nou door iemand kwam die zijn auto aan het wassen was of een zwembad; de gevolgen van die valpartij waren groter dan verwacht. Het valt niet meer terug te draaien.’

In Torrevieja is de schemer ingevallen. Van Calle Salamanca naar Avenida del Agua is het 403 stappen naar beneden. Langzaam vervaagt het vakantieappartement van het overstroomde zwembadje, waar aan de gevel een tegel met een spreuk hangt: Het is een prachtige dag/ Je zult zien dat er iemand komt om hem te verpesten (Hace un día precioso/verás como viene alguno y lo jode).