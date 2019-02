Voor dit Armeense gezin kwam het kinderpardon net te laat

Het gaat vaak over Armeense families in het debat over het Nederlandse uitzettingsbeleid. De ternauwernood ingetrokken uitzetting van de tieners Lili en Howick gaf de aanzet tot een nieuw kinderpardon. Andere Armeense gezinnen moesten wel weg, vaak na meer dan tien jaar in Nederland, met kinderen die er opgegroeid zijn. Of zulke gezinnen voortaan mogen blijven is onduidelijk – de nieuwe criteria van het kinderpardon zijn nog niet bekend.

Dit is een verhaal over wat er na uitzetting gebeurt. Waar belanden de gezinnen die na jarenlange verblijven in Nederland moeten vertrekken?

In de rammelende Opel van een taxichauffeur is het gezin Grigoryan bezig aan het eerste uitstapje in Armenië. ‘Ik ga opa en oma voor het eerst van mijn leven zien’, zegt Shushan verheugd. ‘Ze wonen op de begraafplaats.’

Shushans grootouders zijn omgekomen tijdens de aardbeving van 1988 in het noordwesten van Armenië. Naast het graf ligt de rest van de familie. Nee, haar vader Hovik Grigoryan heeft niemand meer over hier. ‘Als we in Armenië blijven, ligt papa daar straks ook’, zegt Grigoryan tegen zijn 9-jarige dochter.