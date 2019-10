Via Carpatia: de snelweg van de hoop voor jonge Polen

Toch ligt er nu een plan om jonge Polen in de regio te houden. Samen met regeringen in heel Oost-Europa bouwt de Poolse regering aan een nieuwe snelweg, de Via Carpatia, die niet minder dan zeven landen met elkaar moet verbinden: van Litouwen in het noorden tot Griekenland in het zuiden. De PiS-regering kiest er bewust voor het tracé door Oost-Polen te laten lopen, in de hoop dat grote bedrijven in het achtergebleven gebied gaan investeren.

Waarnemers die willen zien hoe ­Polen erbij ligt, dertig jaar sinds de komst van democratie, doen er goed aan een roadtrip te maken door het gestaag leeglopende oosten, langs de route van de nog te bouwen Via Carpatia. Een meerderheid van de mensen stemt er op PiS, al houden ze hun voorkeur tegenover buitenlandse journalisten het liefst voor zich.

De bakkerij van Andrzej

In de kleine broodzaak van Monki schuift Andrzej Zakrzewscy (52) aan. Hij kent iedereen hier, zijn bakkerij ­levert sinds begin jaren negentig aan dit soort winkels. Soms mist hij ‘de normaliteit’ van het communisme, bekent hij, toen er minder auto’s waren en mensen zich niet in de schulden staken. De grote staatsbedrijven stortten na 1989 in, en Polen werd een proeftuin voor een wild kapitalisme dat nog steeds niet helemaal getemd is. De vakbonden zijn zwak en de lonen blijven achter bij die in de hoofdstad.