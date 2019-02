‘Verkiezingen of niet, ik moet mijn vrouw gelukkig houden’

‘Maar ik ga niet stemmen. Dat zou ik ook niet doen als er géén valentijnsdrukte was geweest. Ik ben teleurgesteld in het stemproces in Nigeria, vier jaar geleden stond ik een hele dag te zweten buiten in de zon bij het kieslokaal maar aan het eind werd mijn stem niet eens meegeteld. Kunnen we zulke zaken echt niet beter organiseren in Nigeria? Het is de 21ste eeuw.

‘Vier jaar geleden was ik voor Muhammadu Buhari, hij won en is nu de president. Ik wilde op hem stemmen, omdat hij iets tegen de corruptie wilde doen. Nigeria heeft structuur nodig. Ik wist toen natuurlijk niet dat Buhari zo ziek zou worden.’ (Buhari bracht de laatste jaren herhaalde bezoeken aan een ziekenhuis in Groot-Brittannië, voor behandelingen waar hij weinig over kwijt wil.)