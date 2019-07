Van wie is Nederland?

Het onderzoek van de Volkskrant naar het vastgoedbezit van grote verhuurders in Nederland vindt zijn basis in een analyse die het kadaster op verzoek van deze krant heeft uitgevoerd. De Volkskrant heeft deze gegevens zoveel mogelijk gecontroleerd, bewerkt en aangevuld met informatie van marktpartijen.

Het kadaster heeft de analyse uitgevoerd door verschillende bestanden met elkaar te koppelen. Deze exercitie is complex omdat er aan percelen en woningen soms meerdere rechthebbenden zijn verbonden. De rechthebbende met de meeste eigendomsrechten is in eerste instantie gedefinieerd als hoofdeigenaar. In de gevallen waar het eigendomsrecht gelijk is onder eigenaren is door het kadaster een methode gebruikt om per woning tot één eigenaar te komen. De informatie van het kadaster is een inschatting van het werkelijke bezit en kan in de praktijk licht afwijken. De waarde van de woningen is een schatting op basis van de huizenprijs in de gemeenten waar eigenaren woningen bezitten. De leningen of hypotheken op de woningen zijn door de Volkskrant niet onderzocht.

De Volkskrant heeft op basis van de aangeleverde informatie een eigen classificatie gemaakt. Een lijst met woningcorporaties, een lijst van grote, institutionele beleggers en een lijst van particuliere huizenbezitters annex familie-vastgoedbedrijven. Als viel te achterhalen dat bv’s of nv’s tot dezelfde eigenaar behoren, zijn deze cijfers bij elkaar opgeteld. Als andere, meer betrouwbare informatie over huizenbezit beschikbaar was, bijvoorbeeld uit jaarverslagen, is deze informatie gebruikt.