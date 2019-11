Van de straat

Vergelijk dat eens met landen die hun zaakjes wél op orde hebben. Petrosyan reisde een keer met zijn camera naar Finland, vanuit Petersburg nog geen tweehonderd kilometer westwaarts. Ineens werden de straten netjes. In alles bleek daar voorzien, behalve in groteske taferelen voor de straatfotograaf. ‘Ik voelde me daar tamelijk hulpeloos.’ Maar laten inwoners van saaie landen niet denken dat deze fotograaf in Petersburg vooraf al op absurdistische beelden anticipeert, of precies weet waar hij die gaat schieten. De belangrijkste les die Petrosyan in bijna twee decennia leerde, is juist dat helemaal niets in zijn vak zich vooraf laat voorzien. Steevast komt hij met totaal andere beelden terug dan waarop zijn werkgever rekende. ‘Om het simpel te zeggen: de allerbeste foto’s maak je als het niet zo loopt zoals je vooraf hoopte. Als er iets ineens en per ongeluk helemaal verkeerd gaat. Het meest waardevolle op een foto is altijd een gave van Boven.’



Een enkele fout is saai, twee gecombineerde fouten kunnen iets prachtigs opleveren, zeggen ze in voormalig communistisch Europa. De geboren straatfotograaf kijkt altijd op het juiste moment de verkeerde kant op.